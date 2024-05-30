ТЕМА

Сирський свідчить про позитивну динаміку з мобілізацією

30 мая 2024 | 10:48

Про це він повідмляє у своєму ТГ каналі. Почалося поповнення бригад на фронті.


Під час щотижневої телефонної конференції з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром оборони США Ллойдом Остіном детально поінформував про поточну ситуацію на фронті.  

Окреслили нагальні потреби, зокрема у боєприпасах, ППО та техніці для укомплектування нових підрозділів. 

Міністр оборони України, зокрема, відзначив позитивні тенденції мобілізації та динаміку відновлення бойових бригад. 



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