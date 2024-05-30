Сирський свідчить про позитивну динаміку з мобілізацією

30 мая 2024 | 10:48

Про це він повідмляє у своєму ТГ каналі. Почалося поповнення бригад на фронті.

Під час щотижневої телефонної конференції з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром оборони США Ллойдом Остіном детально поінформував про поточну ситуацію на фронті.

Окреслили нагальні потреби, зокрема у боєприпасах, ППО та техніці для укомплектування нових підрозділів.

Міністр оборони України, зокрема, відзначив позитивні тенденції мобілізації та динаміку відновлення бойових бригад.