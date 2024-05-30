Иностраннім туристам дорого обойдется путешествие по Европе

30 мая 2024 | 10:55

Иностранных туристов с 11 июня ждут изменения при выезде за границу. Как передает "Хвиля", соответствующее решение опубликовали в Официальном журнале ЕС 22 мая.

Так, туристам, желающим выехать за границу, придется заплатить больше. Дело в том, что Европейский Союз в начале лета повысит цены на шенгенские визы.

В частности, стоимость шенгенской визы для взрослых увеличится с 80 до 90 евро. Для детей она подорожает от шести до 12 лет – с 40 до 45 евро.