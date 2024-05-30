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Міжнародні контейнерні перевізники повертаються до України

30 мая 2024 | 11:13

Попри тривалу війну та постійну загрозу ракетних ударів з боку країни-агресора РФ міжнародні контейнерні перевізники повертаються в Україну. Так, німецька контейнерна лінія Hapag-Lloyd з кінця цього тижня починає пропонувати перевезення до українських морських портів.


Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Зазначається, що Hapag-Lloyd братиме слоти на сервісі між Румунією та Україною, яким оперує українська транспортно-логістична компанія Iteris Feeders, яка знаходиться в Одесі. 

MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) також має відновити регулярний  сервіс до портів "Великої Одеси". Перевезення заплановані з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту. 



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