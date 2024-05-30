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"Електрички" пасуть задніх

30 мая 2024 | 11:17

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів, з яких 75% склали автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.


Про це повідомляє "Укравтопром".

Традиційні бензинові та дизельні авто все ще залишаються найбільш поширеними та доступними на ринку. Їх легше придбати через нижчу ціну порівняно з електромобілями та гібридами, а також – вони простіші в обслуговування.

Структура імпорту легковиків за типами двигунів у січні-березні мала такий розподіл:

  • Бензинові - 52%
  • Дизельні - 23%
  • Електромобілі - 18%
  • Гібридні автомобілі - 7%

Таким чином, більше половини імпортованих в Україну протягом кварталу легкових авто були обладнані бензиновими двигунами. Друге місце посіли дизельні моделі.



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