Украинцам посоветовали "работать до последнего" для достойной пенсии

03 июня 2024 | 11:29

В связи с критической демографической ситуацией в Украине гражданам следует готовиться работать как можно дольше и самостоятельно откладывать средства в обеспечение достойной старости. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире Эспрессо.

Как отметила чиновница, государство будет продолжать выплачивать пенсии из солидарной пенсионной системы, но их размер будет небольшим.

Замминистра отметила необходимость введения в Украине общеобязательной накопительной пенсионной системы, ведь сейчас один налогоплательщик обеспечивает пенсию только для одного пенсионера. Поэтому Марчак посоветовала украинцам уже сейчас начинать откладывать дополнительные средства на собственный "пенсионный счет".

В то же время она отметила, что Украина должна стать "страной активного долголетия", где граждане будут работать так долго, как смогут, и будут выходить на пенсию только тогда, когда физически не смогут себя обеспечивать.

Однако Марчак не рассказала, как именно украинцы должны накапливать средства на старость в условиях, когда в Украине пока не введена общеобязательная накопительная пенсионная система.