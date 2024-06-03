ТЕМА

Сталинист собрался спасать Перетрбург

03 июня 2024 | 12:47

Кандидат в мэры собирается строить музеи Ленина и раздавать жилье.


Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что его выдвинули на выборы губернатора Петербурга.

По словам политика, он идет на выборы с программой  "10 сталинских ударов по капитализму", адаптированной под нужды Петербурга.

Среди названных Малинковичем пунктов программы - строительство бесплатного жилья, восстановление музеев Ленина, повышение зарплат врачам и учителям.

 

РИАН



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