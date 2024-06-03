Сталинист собрался спасать Перетрбург

По словам политика, он идет на выборы с программой "10 сталинских ударов по капитализму", адаптированной под нужды Петербурга.

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что его выдвинули на выборы губернатора Петербурга.