ТЕМА

Байдену крепко нездоровится

06 июня 2024 | 13:53

Здоровье президента США Джо Байдена ухудшается. Об этом утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков, близких к главе государства.


СМИ пишет, что Байдену все тяжелее исполнять обязанности и вести государственные дела. У американского президента наблюдаются проблемы с памятью, кроме того, он стал чаще делать долгие паузы в речи и надолго закрывать глаза.

Опрошенные изданием политики отметили, что в некоторых вопросах президент уже «показывает свой возраст».

Напомним, Джо Байдену 81 год. Он — самый пожилой президент в истории США.



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