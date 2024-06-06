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Байдену крепко нездоровится
06 июня 2024 | 13:53
Здоровье президента США Джо Байдена ухудшается. Об этом утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков, близких к главе государства.
СМИ пишет, что Байдену все тяжелее исполнять обязанности и вести государственные дела. У американского президента наблюдаются проблемы с памятью, кроме того, он стал чаще делать долгие паузы в речи и надолго закрывать глаза.
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