Байдену крепко нездоровится

06 июня 2024 | 13:53

Здоровье президента США Джо Байдена ухудшается. Об этом утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков, близких к главе государства.

СМИ пишет, что Байдену все тяжелее исполнять обязанности и вести государственные дела. У американского президента наблюдаются проблемы с памятью, кроме того, он стал чаще делать долгие паузы в речи и надолго закрывать глаза.



Опрошенные изданием политики отметили, что в некоторых вопросах президент уже «показывает свой возраст».



Напомним, Джо Байдену 81 год. Он — самый пожилой президент в истории США.