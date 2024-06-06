ТЕМА

НАТО побряцает оружием на Балтике

06 июня 2024 | 13:56

В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО «Baltops 24».


По данным ВС Польши в учениях примут участие девять тысяч военнослужащих, более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов. Стартуют учения в Клайпеде в Литве.

Отмечается, что ВС Польши будут представлены на учениях всеми видами войск: флотом, военно-морской авиацией, морской пехотой, воздушно-десантными войсками, транспортной авиацией и другими.

Согласно программе учений, корабли выйдут в море и сформируют тактические группы. Совместно с военно-морской авиацией будут отрабатываться поиск подводных лодок и борьба с ними, противоминные действия, десантные операции и т.д.

Учения будут проводиться по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве. В них примут участие 20 стран НАТО: Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Франция, Греция, Испания, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

Дети играют на закате в пригороде Лахора, Пакистан.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 