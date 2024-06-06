НАТО побряцает оружием на Балтике

06 июня 2024 | 13:56

В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО «Baltops 24».

По данным ВС Польши в учениях примут участие девять тысяч военнослужащих, более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов. Стартуют учения в Клайпеде в Литве.

Отмечается, что ВС Польши будут представлены на учениях всеми видами войск: флотом, военно-морской авиацией, морской пехотой, воздушно-десантными войсками, транспортной авиацией и другими.

Согласно программе учений, корабли выйдут в море и сформируют тактические группы. Совместно с военно-морской авиацией будут отрабатываться поиск подводных лодок и борьба с ними, противоминные действия, десантные операции и т.д.

Учения будут проводиться по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве. В них примут участие 20 стран НАТО: Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Франция, Греция, Испания, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США.