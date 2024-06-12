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В Запорожье застрелили чиновника горсовета

12 июня 2024 | 11:44

В Запорожье стреляли из огнестрельного оружия в местного чиновника Максима Денщика. Он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.


Сегодня в 07:55 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у подъезда многоэтажки в одном из районов г. Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрел в местного чиновника. Потерпевшего госпитализировали.


Как сообщили  источники в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Денщике. СМИ пишут, что он недавно занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, но в мае был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.

Позже в Нацполиции сообщили, что злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний от полученных ранений скончался в больнице.



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