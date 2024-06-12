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В Запорожье застрелили чиновника горсовета
12 июня 2024 | 11:44
В Запорожье стреляли из огнестрельного оружия в местного чиновника Максима Денщика. Он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сегодня в 07:55 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у подъезда многоэтажки в одном из районов г. Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрел в местного чиновника. Потерпевшего госпитализировали.
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