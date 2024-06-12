ТЕМА

В Украине вводят новые правила для школ, вузов и научных организаций из-за проблем в энергетике

12 июня 2024 | 13:28

Министерство образования и науки Украины распорядилось, чтобы все подведомственные учреждения, включая школы, вузы и научные организации, присоединились к общенациональным усилиям по энергосбережению.


Соответствующее указание содержится в письме, опубликованном на сайте Минобразования, пишет "Хвиля".

В документе отмечается необходимость выполнять мероприятия, предусмотренные недавним распоряжением Кабинета министров №510. Оно призвано стабилизировать работу объединенной энергосистемы Украины в условиях российской агрессии и нанесенного ущерба энергетической инфраструктуре.

Согласно распоряжению правительства, до конца 2024 года все государственные учреждения должны предпринять шаги по экономии электричества. В частности, рекомендуется прекратить использование кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающих территорий.



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