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В Украине вводят новые правила для школ, вузов и научных организаций из-за проблем в энергетике
12 июня 2024 | 13:28
Министерство образования и науки Украины распорядилось, чтобы все подведомственные учреждения, включая школы, вузы и научные организации, присоединились к общенациональным усилиям по энергосбережению.
Соответствующее указание содержится в письме, опубликованном на сайте Минобразования, пишет "Хвиля".
В документе отмечается необходимость выполнять мероприятия, предусмотренные недавним распоряжением Кабинета министров №510. Оно призвано стабилизировать работу объединенной энергосистемы Украины в условиях российской агрессии и нанесенного ущерба энергетической инфраструктуре.
Согласно распоряжению правительства, до конца 2024 года все государственные учреждения должны предпринять шаги по экономии электричества. В частности, рекомендуется прекратить использование кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающих территорий.
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