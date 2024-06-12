Топливо подоражает

12 июня 2024 | 13:32

Несмотря на возможное повышение акцизов на топливо на 1,5-2 грн. за литр, это не окажет существенного влияния на рынок. Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина-Укринформ" сказал эксперт по вопросам энергетики, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Это повышение (акцизов - ред.) на бензин составляет 1,5 грн. за литр, дизтоплива - 2 грн. за литр. Если перевести это на текущие цены, то повышение незначительно, если оно будет", - отметил он.

Куюн напомнил, что колебания цен на горючее в пределах 1,5-2 грн. за литр являются обычным явлением для рынка. По его словам, реальная цена горючего после повышения акцизов будет зависеть от конъюнктуры рынка, в том числе мировых цен на нефть.

"То, что говорится о 75-80 грн. за литр, не имеет под собой никаких оснований", - заверил эксперт.

В то же время, Куюн признал, что поднятие акцизов на горючее позволит увеличить поступления в государственный бюджет. По его оценкам, до конца года можно ожидать дополнительных 37 млрд грн. поступлений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уплаты акциза на горючее, который был временно отменен из-за начала полномасштабной войны с Россией.