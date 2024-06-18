Замминистра задержан за торговлю органами

18 июня 2024 | 12:11

Правоохранители разоблачили преступную организацию, в которую входили экс-заместитель министра здравоохранения и еще 10 врачей, – их подозревают в нарушении закона о трансплантации человеческих органов. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщило LB.ua со ссылкой на собственные источники, этим экс-заместителем министра оказался Михаил Загрийчук.

Загрийчук был заместителем главы Минздрава Зоряны Скалецкой. Сейчас он работает заведующим трансплантацией и хирургией органов брюшной полости в Институте сердца, возглавляемом Борисом Тодуровым.



Сообщается, что сообщникам экс-замминистра являются 10 врачей ГУ "Институт сердца Минздрава Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" Киева. Всем 11 медикам объявлено подозрение.



Медиков подозревают в организации схемы "незаконного извлечения анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации".



Правоохранители открыли уголовное производство по статье о:



-нарушении порядка трансплантации анатомических материалов человека,

-создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

-несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

По данным источников LB.ua, следствие подозревает, что группа медиков продавала очередь на транплантацию, и что в этом были замешаны трансплант-координаторы, получавшие деньги за махинации с очередью. Все это делали якобы ради того, чтобы именно институт сердца получал органы для пересадок.



"Если очередь движется, это точно не бесплатно для того, ради кого ее продвигали", — отметил собеседник издания, что подтвердил и другой источник.



То есть речь идет о вмешательстве в Единую государственную информационную систему трансплантации.