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У Німеччині BMW протаранив кортеж Орбана: є жертви
25 июня 2024 | 08:51
Одна людина загинула, за життя другої борються лікарі/
Один поліцейський загинув та ще один отримав травми під час ДТП за участю кортежу прем’єра Угорщини Віктора Орбана у Штутгарті (Німеччина). Аварія сталася, коли політик прямував до аеропорту.
Про це повідомляє FOCUS online із посиланням на місцеву поліцію. Наголошується, що інцидент стався вранці понеділка, 24 червня.
У повідомленні вказано, що 69-річна водійка автомобіля BMW, мабуть, не побачила, що дорога була перекрита, а тому виїхала на перехрестя, яким прямував кортеж Орбана.
Від зіткнення мотоцикл 61-річного поліцейського з кортежу кинуло у мотоцикл іншого поліцейського. Перший помер у лікарні, а за життя другого борються лікарі. 27-річний чоловік перебуває у тяжкому стані.
"Ми глибоко шоковані пригодою з нашими колегами. Трагічні обставини смерті нашого шановного колеги приголомшили нас і вразили до глибини душі всю поліцію Штутгарта. Наші думки з його сім’єю, близькими і друзями", — заявив начальник поліції Маркус Ейзенбраун.
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