В Украине могут резко повысить тарифы на газ уже осенью

01 июля 2024 | 08:53

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.

Верховная Рада рассматривает вопрос возможного повышения тарифов на газ, его распределение и отопление этой осенью.

"Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью", - сказал он.

По словам Попенко, в парламенте пока нет достаточного количества голосов для окончательного повышения цен на газ, но работа в этом направлении продолжается.