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В Украине могут резко повысить тарифы на газ уже осенью
01 июля 2024 | 08:53
Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.
Верховная Рада рассматривает вопрос возможного повышения тарифов на газ, его распределение и отопление этой осенью.
"Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью", - сказал он.
По словам Попенко, в парламенте пока нет достаточного количества голосов для окончательного повышения цен на газ, но работа в этом направлении продолжается.
Кроме того, обсуждается возможность повышения тарифов на электроэнергию до 7 грн. за кВт-ч. Следует отметить, что с 1 июня 2024 года цены на электроэнергию уже выросли на 64% - до 4,32 грн. за кВт-ч.
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