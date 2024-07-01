ТЕМА

В Украине могут резко повысить тарифы на газ уже осенью

01 июля 2024 | 08:53

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.


Верховная Рада рассматривает вопрос возможного повышения тарифов на газ, его распределение и отопление этой осенью.

"Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью", - сказал он.

По словам Попенко, в парламенте пока нет достаточного количества голосов для окончательного повышения цен на газ, но работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, обсуждается возможность повышения тарифов на электроэнергию до 7 грн. за кВт-ч. Следует отметить, что с 1 июня 2024 года цены на электроэнергию уже выросли на 64% - до 4,32 грн. за кВт-ч.


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