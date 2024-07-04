На рынке возобновляемой энергии - очередной прорыв

04 июля 2024 | 10:02

Следом за двухкратным падением цены на солнечные панели в течение года, наметился прорыв и в системах накопления выработанной энергии, что призвано неординарно решить проблему маневровой генерации.

В Китае подключили к сети крупнейшую на данный момент натрий-ионную батарейную систему. Мощность первой очереди - 50 мегаватт, емкость - 100 мегаватт-часов. Вторая очередь добавит столько же - будет 100 МВт-200 МВт-ч. Как эта батарея выглядит - можно понять на примере аналогичного проекта на 10 МВт-ч (на фото). На площадке установлены 42 контейнера стандартного форм-фактора с батарейными модулями от компании HINA, плюс трансформаторы, ну и выход на ЛЭП 110 киловольт.

А теперь самое интересное. По компонентам натрий-ионные батареи на десятки процентов дешевле, чем литий-ионные. Не нужен литий (его на планете достаточно, но натрия уж тем более достаточно), не нужен кобальт, не нужен никель, не нужен марганец. Емкость хуже, чем у литий-ионных, примерно на 40%, но потенциал для прогресса есть, и для стационарных батарейных систем не критично, что гравиметрическая плотность 145 вт-ч на килограмм, а не 200.