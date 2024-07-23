Признаки приближающихся выборов

23 июля 2024 | 08:34 , Олег Ельцов. ТЕМА

Давненько не разносились по интернетам сведения о закулисной жизни и бизнесах людей во власти и около нее. Ибо «нэ на часи», ибо война и всяческое отсутствие полноценной политической жизни. И тут – бац! Появляется разлюбопытная статья, которая пошла гулять в перепостах по сети, касающаяся общенационального душки-любимчика и волонтера №1 Сергея Притулы. Оказывается, он с супругой после начала войны и бурной волонтерской деятельности скупили несколько квартир в столичном новострое – больше трех миллионов отвалили. Не квартиры – чепуха: по 30 квадратов и все в одном доме. По тыще баксов за кровный метр в квадрате. Итого – под сто тысяч долларов вложено в недвигу. Очевидно для дальнейшей сдачи в аренду или для переуступки прав уже совсем по другой цене.

Матерьялец – так себе, признаем откровенно. Автор даже не удосужился поинтересоваться по сколько застройщик продает такие квартиры. А продает он их вдвое дороже, чем купил Притула. Но это неважно: для разжигания пролетарской ненависти вполне достаточно написанного. Жаль Притулу: наш избиратель любит хохмачей еще и со статусом волонтера. Серега – вполне реальный кандидат в президенты. Теперь, конечно, его шансы оккупировать Банковую поубавились. От статьи как-то вдруг повеяло избирательной суетой и антипиарными технологиями. Но может почудилось, может просто не повезло Притуле?...

А через несколько дней, точнее вчера, «Украинская правда» выдала эпохальный видеотруд Михаила Ткача об одном крученом киевлянине из окружения Кличко. Хронометраж – целый час! Доказательной базы – чуть, но есть масса намеков. Главный же аргумент – аудиоперехват разговора нашего героя с его близким другом, где тот упоминает подчиненного главразведоса Буданова, отвечающего за торговлю оружием. На записи – стандартный разговор барыг про долю прибыли, связи и договоренности. У Ткача нет возможностей для записи телефонного разговора. Он несомненно получил запись от спецслужбистов. Вообще-то, подобные действия вполне подпадают по статью УК, ибо это есть ни что иное как оперативно-розыскные мероприятия. Но Ткача никто на допросы не тягает, в суд на него не подают. Складывается впечатление, что мы имеем дело с разборками спецслужб.

Ткач утверждает, что разрабатывал тему долгие восемь месяцев. «Выхлоп» получился весьма скромным, если не сказать более. Я бы такую инфу не стал размазывать на часовой фильм. Пожалуй, вовсе отправил бы в корзину: не получилось, не добылось, бывает… Вопреки всем стараниям из главного героя не получился демон, наживающийся на войне. Да, купил Ламборгини, да подарил военным два Мавика. Но название фильма «Волонтер на Ламборгини» притянуто за уши. Лучше бы сняли кино «Волонтер врывается на рынок недвижимости Киева» про Притулу. Но нет. Вместо этого «УП» регулярно готовит елейно-глянцевые интервью с потенциальным президентом из когорты хохотунов-любимцев домохозяек.

Но, кажется, нынешнее кино Ткача не о торговле оружием и не о роскошной жизни баловня судьбы-сына своего отца. Из небогатого материала становится очевидным, что речь о типичном бизнесовом мужичке: крученом, со связями, умеющем завязывать контакты не в ущерб себе, конечно. Думаю, журналист общался с десятками таких деловых людей: все они похожи друг на друга как братья. И наличие Ламборгини – не показатель запредельных доходов. Хозяин авто утверждает, что покупал битую машину, которая обошлась в жалкие сто тысяч – примерно столько же вложил в недвигу Притула. Так почто восемь месяцев ломались копья?

После просмотра фильма меня мучило ощущение дежавю. Помучившись, вспомнил: ба, да это ж сиквел фильма про семейство Свинарчуков, в котором иной сын иного отца в такой же записи-прослушке обсуждает с партнером сумму «боковика» на закупке в России запчастей к нашей военной технике. То расследование вышло в преддверии президентской кампании и поставило крест на перспективах Порошенко переизбраться. А ведь и тогда и сейчас в записях, опубликованных журналистами, никакого криминала не было: бизнесмены, наверняка по заданию спецслужб, закупают столь нужный войску товар. И если кто-то думает, что они должны делать это себе в убыток, то есть подозрение, что человек отстал в умственном развитии. К слову, запчасти, закупленые Свинарчуком, были изъяты в качестве вещдоков в рамках уголовного дела и пролежали в хранилище аж до начала нынешней войны. После чего они были установлены на ту технику, для которой и закупались.

Но на этот раз удар был направлен не по крученому ресторатору на Ламборгини и лишь рикошетом зацепило окружение Буданова. На протяжении фильма рефреном повторялась фамилия Кличко. В фильме масса намеков, но ни одного весомого факта, указывающего на то, что столичный мэр что-то намутил с героем фильма. Заметим: Виталий Кличко – еще один полноценный кандидат президентской гонки.

И в тот же день на УП появляется ссылка на расследование «Слидства.инфо», которое я смотреть не стал. Но в изложении УП речь идет о том, что супруга кинопродюсера Артема Колюбаева - экс-партнера Андрия Ермака, приобрела в США дом, заняв 250 тысяч долларов у компании, якобы связанной с русскими. Вопрос: в чем ценность этой информации, с какого боку тут Ермак? Во-первых, русское происхождение компании не доказано – слабые намеки, не более. У всенародно нелюбимого Ермака наверное много друзей и партнеров-продюсеров. Он за всех за них в ответе или его вина лишь в том, что он – фактически второй человек в державе и – чем черт не шутит – может поучаствовать в президентской гонке?

Три этих незатейливых «расследования», вышедших почти одновременно и направленных против трех персон, способных поучаствовать в борьбе за кресло вождя украинцев, как бы намекает: артподготовка к грядущим выборам началась. Боевые действия будут жестокими.