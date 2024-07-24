Як правильно вибирати ігрові лінії в слотах

24 июля 2024 | 17:46

Асортимент ігрових автоматів сучасної віртуальної гемблінг індустрії вражає своїми обсягами та різноманіттям. На сайті онлайн казино Чемпіон розміщено безліч онлайн слотів, що відрізняються між собою налаштуваннями, кількістю активних ліній, бонусними раундами, дисперсіями виграшів та багатьма іншими характеристиками. Тому не дивно, що новачкам часто досить складно орієнтуватися у виборі оптимального ігрового автомату. В цій статті поговоримо про ігрові лінії, їх особливості, а також про те, як вони впливають на результат гри.

Обираємо оптимальні налаштування онлайн слотів

Кількість активних ліній – одна з базових характеристик ігрових автоматів. Ці лінії можуть мати правильну чи неправильну геометрію та являються базовою платформою для складання виграшних комбінацій. В сучасних онлайн казино представлені слоти, в яких передбачено від 5 до 243 ігрових ліній. Спробуємо розібратись, на що впливають такі лінії в грі:

Від кількості ліній залежить розмір ставки – чим більше в слоті ліній, тим вищою буде загальна величина ставки. Разом з тим, розмір ставки по кожній окремій лінії буде зменшуватись пропорційно до збільшення кількості ліній. Під час безкоштовних ігор слоти з великою кількістю ліній дадуть значно більший множник, ніж автомати, в яких від 9 до 15 ліній. Ігрові апарати на 243 лінії даватимуть меншу дисперсію, ніж слоти на 9-15 ліній. В багатолінійних автоматах значно коротший цикл повернення. Коефіцієнт віддачі на автоматах з найменшою кількістю ліній (від 1 до 9) буде суттєво вищий, ніж на сучасних апаратах. Пояснення цьому досить просте – класичні апарати виготовлялись ще в минулому столітті і відсоток повернення у них становить до 90%.

Які слоти потрібно обирати для ставок

Зважаючи на те, що сумарний розмір ставки в казино онлайн безпосередньо залежить від кількості активованих ліній, найкращим варіантом для початківців стануть симулятори, кількість полос в яких не перевищує 15.

Такий підхід до гри значно збільшує вірогідність тримання солідного виграшу при порівняно невеликих вкладеннях. Виключенням можуть стати онлайн слоти з вайлд-символом. В даному випадку гравцю часто будуть випадати різноманітні виграшні комбінації, що неодмінно вплине на показники призових виплат.

Чи варто грати на одній лінії, якщо маєш одну монету

Ідеальним варіантом для тих, хто бажає виграти, буде використання всіх ліній з невеликими ставками по кожній із них. Ставка має бути такою, щоб гравцю не шкода було її втратити за один спін.

Ще один варіант – розраховувати на бонусні раунди. Необхідно ставити таку кількість монет, щоб була можливість прийняти участь в кожному з них. Саме за допомогою таких раундів гравці можуть збільшити свої шанси на виграш. Більшість гравців може сказати, що гра на одну монету надто не цікава. Але, з іншого боку, великі ставки – це завжди не обгрунтований ризик.

Ліцензійне казино України Чемпіон пропонує відвідувачам віртуальні слоти з різною кількістю ліній. Кожен гравець залишає за собою право вибору саме того ігрового апарату, який він буде вважати найвигіднішим для себе. Нажаль, ніхто немає точної відповіді на питання про те, яку кількість ліній краще використовувати в грі. Для здійснення правильного вибору потрібна практика. Тож, вдосконалюйте свої навички на демоверсіях слотів і тільки тоді переходьте до азартних ігор на виграш.