УКРАИНА ВОРОВСКАЯ

Прежде чем рассказать о ворах, присутствующих сегодня на украинских территориях, следует в общем рассказать кто такие воры – не в обывательском или уголовно-процессуальном значении этого слова. Как сам уголовный мир формулирует это понятие?

Прежде чем рассказать о ворах, присутствующих сегодня на украинских территориях, следует в общем рассказать кто такие воры – не в обывательском или уголовно-процессуальном значении этого слова. Как сам уголовный мир формулирует это понятие?

Сразу оговоримся: автор допускает, что его трактовка законов уголовного мира будет в чем-то не верна или не точна. В оправдание сообщу: к уголовной ответственности не привлекался, «ходок на зону» в активе не имею, с воровским миром контактирую исключительно в качестве жертвы либо собирателя информации. К этому добавлю, что уклад воровского мира настолько закрыт от непосвященных и столь мало исследован, что вряд ли кто-то за исключением горстки избранных воров, которые ни при каких обстоятельствах информацией не делятся, сможет с филигранной точностью этот мир описать.

Принято считать, что само понятие «вор в законе» появилось еще во времена царской России. Толчок распространению и резкому развитию «воровского учения» дали сталинские времена, когда миллионы людей прошли через лагерное сито и в ходе такой селекции появилось немало людей, воспринявших воровскую идею и ее развивших.

В принципе, существует достаточно протяженный список требований к истинному вору. Причем те, которые известны «в миру», зачастую оказываются надуманными и необязательными. Например, говорят, будто вором не может стать человек, который не сидел. Еще утверждают, что в воры могут короновать только человека, осужденного лишь по некоторым «правильным» статьям УК: осужденный за изнасилование никогда не станет вором. Были такие. Но при этом подразумевается, что изнасилование было не реальным, а искусственным, так сказать.

Кстати, о коронованных ворах. Это масло масленое. Человек может быть вором, а может им не быть. Никаких «крестных отцов» и сложной воровской иерархии не существует. На любом воровском собрании – «толковище» голос любого из присутствующих будет равен, вне зависимости от того, кто сколько отсидел и чем отличился. Если ты не достоин называться вором, тебя просто не пригласят. Вот пример: всем известный Иваньков – Япончик не взирая на все его уголовные подвиги не был признан старыми ворами и вором в полном смысле слова его считать нельзя.

Повторимся: есть воры и остальные. Настоящих, общепризнанных воров – единицы, самозванцев, выскочек – более чем достаточно, как везде. Но воры не говорят им этого в глаза: с такими вору вообще не чем говорить - вор выше фраера. Кто есть кто становится ясно, когда необходимо принимать решение. В круг истинных воров «липового» вора не пригласят.

Друг-друга воры называют братьями.

Вор не может держать денег в банке. Угадайте – почему? Да потому что в таком случае выходит, что вор дает деньги в рост, чего по понятиям делать нельзя – это на воровском диалекте называется блядством; соответственно, тот кто держит деньги в банке … ну, в общем – не вор. Тут с ворами нельзя не согласиться: даже по простым «фраерским» понятиям тот, кто держит деньги в банке (по крайней мере в украинском банке) – просто лох. Думаю, вкладчики «Украины», «Словянского», «Градобанка» и пр. не станут этого оспаривать.

Вор обязан держать слово, платить за все и вовремя возвращать долги. На том воровской мир стоит. Возврату подлежит любая сумма и вернуть ее следует любой ценой. Если сказал – верну завтра, умри – но верни. До 12 ночи. Отдашь секундой позже – ты уже не вор, а фуфлыжник.

У вора всего два цвета: черный и белый. Это сложно объяснить тому, кто воспринимает мир во всех его красках и нюансах. В принципе, вор признает неоднозначность и «многоцветность» этого мира. Но когда речь идет о принятии решения, определении чьей-то судьбы, разрешении конфликтной ситуации, вор превращается в дальтоника.

Настоящий вор в принципе не пропагандирует насилие, не ругается матом. Не верьте тому, что вор может работать в рэкет-бригаде. Этот вор фальшивый, ибо рэкетиры – беспредельщики, вору с ними не по пути. От него не услышишь слова «убью», воры как правило потрясающе начитаны. И хотя единицы имеют вузовский диплом, их университеты – тюремные библиотеки и образованные сокамерники.

Вор не может иметь семью, да и привязываться к определенному месту не должен . Воры по сути своей бродяги. Их предназначение - жить воровской идеей, греть «зоны», взращивать в воровском духе молодежь.

У непосвященных может возникнуть вопрос: чем же по сути отличаются воры и влиятельные лидеры ОПГ, крестные отцы рэкета? А вот чем: у вора помимо четкой иерархии особенных, но все же ценностей, особый склад ума. Как, впрочем, у любого умного человека, не один год проведшего за решеткой. Тюремный уклад приучает не спешить, многократно обдумывать-«обкашливать» каждый вопрос, ситуацию, поступок и лишь после этого принимать решение. У рэкета свои подходы: что тут думать, коль сила есть! Одно слово – беспредельщики.

К ворам и идеям, которые они проповедуют, можно относиться по-разному. Но следует признать однозначно: истинный вор – это личность, кремень. Среди воров встречались просто легендарные превосходные в некоторых качествах люди, несогбенные фигуры. Таким был российский вор Бриллиант. Он умер не так давно. Это был человек громадной силы духа. При Союзе в Красноярском крае находилась крытая зона, о которой в воровском мире ходили жуткие легенды. Воровские называли ее «Белый лебедь». Это был второй Освенцим. Туда попадали отпетые уголовники. Воры вроде Бриллианта до 70% срока проводили в карцере. За бескомпромиссность их выставляли голыми на сорокоградусный мороз, после чего обмороженная кожа слазила с тела лоскутами. А ведь были времена, когда особую категорию заключенных освобождали не после отбытия определенного срока, а по особому предписанию. Отсидел человек десять лет, а ему предписание – еще три-пять годков сверху. Эта неопределенность может сломать всякого, за исключение выдающихся по силе духа людей.

Вору моги предложить самому сделать выбор (из разряда «черное-белое»): выступи по внутреннему тюремному радио, заяви зэкам, что осознал свою вину, решил отойти от воровского мира – и ступай с чистой совестью на волю. А для отчетности поставь подпись под этими словами на бумажке (по понятиям вор не имеет права ставить свою подпись). Пять минут позора – и свободен! Многие ломались, но настоящие воры вместо пяти минут позора выбирали пять лет зоны. Из разряда таких воров был Пролетарий, который в 80-х годах жил в Одессе. Сейчас он в Германии. Сидел в Чистополе на крытой зоне – еще одном легендарном по жестокости ИТУ.

На зоне воровские традиции наиболее сильны. В миру они подвергаются пересмотру, что порой приводит к искажению самой воровской идеи.

Сегодняшних представителей воровского движения можно разбить на три группы. Первые – консерваторы. Это люди старой закалки, абсолютизируют воровской кодекс, выработанный на протяжении десятилетий, не допускают малейшей его ревизии. Вторые – «либералы». Их сложно назвать истинными ворами. Эти, зачастую, из разряда «примазавшихся». Они признают и лоббируют те воровские законы, которые сегодня выгодны для них. Наконец, можно выделить еще группу «центристов». Последние выступают за разумные изменения в воровском кодексе.

Впрочем, «идеального» вора мы вряд ли отыщем. Понятия нарушают даже консервативные воры. Но делают это завуалировано – в форме интриг. К примеру, если вор хоть раз даст интервью журналисту, подпишется под ним, то на первом же «толковище» ему «дадут по ушам», или говоря понятнее – опустят. Ведь истинный вор с «фраером», то есть не вором, вообще не имеет права что-либо обсуждать. А уж о каком-либо сотрудничестве и речи быть не может. А что же делать вору, если необходимо сдать «органам» своего врага? Вот тут-то и наступает пора для воровской хитрости. Известно, что любое общение и тем более обмен информацией с людьми в погонах для вора означает конец. Но, если сам вор не контактирует с милицией, то кто-то из его окружения работает на нее. И, как правило, об этом вору или его людям известно. И вот, однажды, зная, что все полезное агент доложит кому надо, вор начинает рассказывать тому случаи из жизни. Нет, он не «сдает» ментам своего противника, по крайней мере, никто никогда не сможет его в этом уличить и ничего предъявить – ведь он рассказывает какие-то истории без реальных имен и дат, к тому же близкому, верному человеку из воровского круга…

Издавна воровское течение делилось на «пиковое» (грузинское) и славянское. Наибольшее число воров были выходцами из России, вернее – из российских лагерей. Там – за Уралом, размещались исправительно-трудовые учреждения с наиболее суровым режимом содержания, откуда и выходили воры, доказавшие свою приверженность воровской идее. Мы уже упоминали об одном из ярчайших представителей славянской воровской ветви – Бриллианте.