|
Мінфін хоче оподатковувати посилки вартістю до 150 євро
30 июля 2024 | 12:41
Міністр фінансів вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів. Про це повідомляє Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
З його словами, в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все.
"Ця проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", – сказав Марченко.
Більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування і навіть за оборотів у сотні мільйонів гривень сплачують лише єдиний податок 5%.
"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", – сказав Марченко.
За статистикою за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. В середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.
"При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Поставте собі питання, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", – сказав міністр.
Він додав, що розуміє непопулярність цієї ініціативи, але наполягає: аргументи міністерства достатньо обґрунтовані для зменшення неоподатковуваного ліміту.
также читайте
[16.07.2024]
[14.07.2024]
|
по теме
Военные убили иностранца
30. 07. 2024 | 12:07
В Киеве похители и убили иностранца. По данным полиции, банда из четырех человек похитила 29-летнего иностранца и "выбила" из него пароль для доступа к криптовалюте на 7 миллионов гривен. Затем мужчину задушили и закопали в лесу. Все фигуранты задержаны.
Росії треба 5 років для перемоги
25. 07. 2024 | 13:37
На захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей рф може знадобитися 5 років і до 1,8 млн втрат живої сили, — начальник Генштабу ЗС Великобританії генерал Ролі Вокер.
Клічко: у руйнуванні тонелю метро винні метробудівці
24. 07. 2024 | 17:12
Отримано результати експертизи: остаточно встановлено неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю метро між ст. м. «Деміївська» – «Либідська».
Росія всі гроші кидає на війну
23. 07. 2024 | 17:43
В рф одноразова виплата за підписання договору з зс рф становить 1 900 000 рублів. Це більше $20 000
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»