Мінфін хоче оподатковувати посилки вартістю до 150 євро

30 июля 2024 | 12:41

Міністр фінансів вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів. Про це повідомляє Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

З його словами, в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все.

"Ця проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", – сказав Марченко.

Більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування і навіть за оборотів у сотні мільйонів гривень сплачують лише єдиний податок 5%.

"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", – сказав Марченко.

За статистикою за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. В середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.

"При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Поставте собі питання, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", – сказав міністр.

Він додав, що розуміє непопулярність цієї ініціативи, але наполягає: аргументи міністерства достатньо обґрунтовані для зменшення неоподатковуваного ліміту.