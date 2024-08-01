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Киевский охранник, по чьей вине погибли трое людей, получил 4 года
01 августа 2024 | 12:53
Деснянский районный суд Киева приговорил к четырем годам тюрьмы охранника больницы Владимира Мошкина, который не открыл дверь укрытия во время ракетного обстрела столицы 1 июня 2023 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В суде было доказано, что охранник КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» во время воздушной тревоги в Киеве ночью 1 июня 2023-го не открыл дверь укрытия. Это привело к гибели трех человек, в том числе 9-летней девочки.
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