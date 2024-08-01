Киевский охранник, по чьей вине погибли трое людей, получил 4 года

01 августа 2024 | 12:53

Деснянский районный суд Киева приговорил к четырем годам тюрьмы охранника больницы Владимира Мошкина, который не открыл дверь укрытия во время ракетного обстрела столицы 1 июня 2023 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В суде было доказано, что охранник КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» во время воздушной тревоги в Киеве ночью 1 июня 2023-го не открыл дверь укрытия. Это привело к гибели трех человек, в том числе 9-летней девочки.



Обвиняемый не признал вину и не раскаялся. «Во время судебного разбирательства мужчина постоянно менял показания относительно обстоятельств происшествия и причин, по которым он не открыл укрытие (не успел, не услышал сигнал тревоги, не увидел людей). В результате обвиняемый сообщил суду, что помещение больницы вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан его открывать», – отметили в прокуратуре.



Прокуратура просила 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Охранника приговорили в 4 годам, признав виновным в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, и лишении возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, при наличии возможности оказать им помощь (ч. 3 ст. 135 УК Украины).