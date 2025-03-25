Укрнафта чудово закупає автомобілі. З видобутком - біда 25 марта 2025 | 08:31 распечатать [0] комментарии [0] Публичное акционерное общество "Укрнафта" не выполнило ключевые производственные и финансовые показатели, заложенные в финансовый план компании на 2024 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Апостроф".

Согласно обнародованным данным, компания значительно отстала в темпах строительства и ввода в эксплуатацию новых скважин, а также в приросте добычи углеводородов. Вместо запланированных 30 новых скважин в 2024 году построено только 9, еще одна скважина была переходной с предыдущего года. Фактические объемы добычи нефти с конденсатом из новых скважин отстают от плана на 92%, а природного газа - на 42%. По информации журналистов, провал инвестиционной программы не связан с нехваткой финансирования: в 2024 году "Укрнафта" получила рекордный инвестиционный бюджет в размере 26 млрд грн (около 650 млн долларов). При этом компания отказалась от закупки буровых установок, несмотря на то, что соответствующие расходы предусматривались в финплане. Зато автопарк компании пополнили 140 новых легковых автомобилей и внедорожников марок Toyota Camry, Corolla, Hilux, Hyundai Staria, Renault Duster, Opel Zafira. Как известно, в 2025 году деятельность руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого впервые должен оценить независимый наблюдательный совет компании. Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.



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