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Американская военщина подползает к Китаю
26 марта 2025 | 14:29
США разместили на Филиппинах ракетную систему «Тифон»( пусковые установки для ракет «Томагавк» и SM-6)в результате чего основные военные и промышленные объекты Китая оказались в зоне досягаемости. Китай отреагировал гневно, назвав это провокацией и пригрозив ответными мерами. • Ракеты «Томагавк» (дальность 1200 миль): могут поражать радиолокационные системы и командные центры в Гуанчжоу и Нанкине. • Ракеты SM-6 (дальность 150–290 миль): способны поражать корабли, самолеты, крылатые ракеты. Источник: WSJ
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