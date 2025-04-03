Элтон Лжон в России нежелателен

03 апреля 2025 | 08:47

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организаций британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation.

Ведомство отмечает, что несмотря на заявленную цель по поддержке общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди уязвимых групп, фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола, а к политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. Также указывается, что с началом СВО организации Элтона Джона участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, а также плотно сотрудничают с НКО-иноагентами.



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