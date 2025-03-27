ТЕМА

В приемную столичного депутата бросили коктейль Молотова

27 марта 2025 | 10:28

В Киеве по заказу российских спецслужб пытались поджечь приемную депутата Киевсовета (фракция «Европейская Солидарность») Вадима Сторожука, который в настоящее время служит в ВСУ.


Инцидент произошел утром 19 марта на Виноградаре. О попытке поджога депутатской приемной, расположенной на проспекте Свободы, 26-Б, сообщил сам Сторожук на своей странице в Facebook.

Как рассказали в полиции Киева, правоохранители обнаружили на месте выбитое в помещении окно и бутылку с зажигательным веществом, а также следы горения на полу.

Подозреваемые в поджоге задержаны. Это мужчины 25 и 33 лет из Киевской и Сумской областей.



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