ТЕМА

Маск уходит

02 апреля 2025 | 21:11

Трамп сообщил своему окружению, что глава DOGE Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели, пишет Politico.


В публикации говорится, что американский президент доволен Маском и департаментом госэффективности США, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Отмечается, что некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости миллиардера и всё чаще рассматривают его как политическую обузу.

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