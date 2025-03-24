Невдовзі пидпишемо угоду про копалини. На черзі - ЗАЕС

Угода про рідкісноземельні копалини з Україною укладена, — Трамп Незабаром відбудеться підписання угоди, цитують ЗМІ президента США. Також, за словами Дональда Трампа, між Києвом і Вашингтоном тривають перемовини щодо власності на електростанцію — ймовірно, йдеться про окуповану росіянами ЗАЕС.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



