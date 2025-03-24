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Невдовзі пидпишемо угоду про копалини. На черзі - ЗАЕС

24 марта 2025 | 19:13


Угода про рідкісноземельні копалини з Україною укладена, — Трамп Незабаром відбудеться підписання угоди, цитують ЗМІ президента США. Також, за словами Дональда Трампа, між Києвом і Вашингтоном тривають перемовини щодо власності на електростанцію — ймовірно, йдеться про окуповану росіянами ЗАЕС.

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