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Резню в Амстердаме устроил подозрительный украинец
31 марта 2025 | 08:50
Полиция Амстердама установила личность мужчины, который в четверг нанес ножевые ранения пятерым людям недалеко от площади Дам в центре города. Это 30-летний украинец из Донецкой области, пишет NOS. Неясно, прибыл ли он из оккупированной части Донбасса.
Во вторник мужчина предстанет перед следственным судьей, сообщает издание. Это определит, останется ли он под стражей дольше. Полиция пока не может ничего сказать о мотивах преступления.
В расследовании участвуют сотрудник отдела по расследованию особо тяжких преступлений и сотрудник отдела по борьбе с терроризмом. «Есть основания для немедленного расследования всех сценариев», — заявил вчера главный прокурор Де Бёкелер городской телерадиокомпании AT5.
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