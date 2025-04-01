В Японии от младенцв можно отказаться анонимно

01 апреля 2025 | 10:43

В одной из больниц на востоке Токио сегодня начал работу бокс для новорожденных младенцев, которых хотят безопасно и анонимно оставить там их матери.

В этом же госпитале «Сан Икукай» введена в действие система, позволяющая анонимно родить ребенка и оставить его на попечение благотворителей. Авторы этой инициативы утверждают, что она направлена на сохранение жизней младенцев, которых отчаявшиеся малолетние матери часто пытаются оставить, например, в общественных туалетах, просто выбросить или убить. Число таких случаев, как заявляется, по-прежнему достаточно велико. Инициатива по созданию «бокса для младенцев» получила поддержку администрации Токио, она будет осуществлять за ней административный контроль. На сайте госпиталя есть инструкция и номер телефона для получения анонимных советов. Сам бокс – это теплая комната, куда можно зайти с улицы и оставить там младенца в кроватке. Мать должна быстро покинуть помещение, и дверь в него после этого блокируется. Через минуту там появляются сотрудники – они забирают младенца, которому должно быть менее 4 недель после рождения. Госпиталь гарантирует, что видеосъемка при этом не ведется. В течение определенного времени после этого мать имеет право попросить вернуть ей ребенка. Госпиталь обещает сделать это после генетического анализа. Анонимные роды, как сообщается, должны в принципе совершаться за счет женщины. Однако госпиталь готов к переговорам на эту тему – там понимают, что многие беременные в сложных ситуациях денег особо не имеют. Кстати, первый в Японии «бэби-бокс» такого типа заработал в 2007 году при христианском госпитале «Дзикэй» в городе Кумамото на юго-западе страны. На апрель 2024 года там было оставлено 179 подкидышей. С 2019 года в госпитале приняли почти 50 родов на условиях полной анонимности матерей. Скептики, правда, говорят, что масса девушек об этой системе просто не знает.



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