ТЕМА

В Узбекистане школьниками занялась нацгвардия

26 марта 2025 | 08:54

В Узбекистане посещаемость школ за год выросла с 70% почти до 100% - из-за привлечения нацгвардии к контролю за этим показателем.


В феврале 2024-го президент Мирзиёев на фоне роста преступности среди подростков поручил нацгвардии содействовать улучшению посещаемости школ. Сотрудники силового ведомства стали посещать учебные заведения, выявлять прогульщиков, встречаться с их родителями. Если дети пропускают занятия без причин, то родителям выписывают штрафы за невыполнение обязанностей по воспитанию (до $750).

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