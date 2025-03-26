В Узбекистане школьниками занялась нацгвардия

26 марта 2025 | 08:54

В Узбекистане посещаемость школ за год выросла с 70% почти до 100% - из-за привлечения нацгвардии к контролю за этим показателем.

В феврале 2024-го президент Мирзиёев на фоне роста преступности среди подростков поручил нацгвардии содействовать улучшению посещаемости школ. Сотрудники силового ведомства стали посещать учебные заведения, выявлять прогульщиков, встречаться с их родителями. Если дети пропускают занятия без причин, то родителям выписывают штрафы за невыполнение обязанностей по воспитанию (до $750).



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :