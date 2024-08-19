Фестиваль «Букет» - отчаянная битва на культурном фронте

19 августа 2024 | 10:42 , Олег Ельцов. ТЕМА

Отгремел, отзвучал, отаплодировал седьмой уже, а значит традиционный Фестиваль высокого искусства «Букет». Он неизменно проходит на территории Софии Киевской. Лучшего расположения и представить нельзя. Да и лучшей концепции тоже.

Здесь действительно присутствует высокое искусство во всех его проявлениях: вокальное, инструментальное, визуальное и интеллектуальное. Столь высокой концентрации настоящего искусства в Украине не сыскать сколько не ломай голову. Нет, не все и не все здесь 100% интеллектуальные. Да и не может быть такого на мероприятиях подобного масштаба, когда участвуют десятки, если не сотни культурных деятелей искусства во всех его проявлениях. Да, хочется «отменить» часть экспозиций мазил несуществующего «современного искусства», случаются «нулевые» фотовыставки, как в этот раз, посвященная украинским виноделам. При знакомстве с плодами жизнедеятельности безызвестного автора в памяти всплывают репортажи фотографов районных газет «Слава коммунизму», «Червона зирка» и «Советское Причулымье»… Но всегда можно найти что-то настоящее, происходящее на нескольких площадках в разных уголках украинской святыни. Только в дни «Букета» можно зайти на территории «Софии» с карематом и даже собственной бутылочкой винца, развалиться в теньке и под райские мелодии, льющиеся со сцены и просто радоваться жизни.

Здесь собирается в кучу специфическая публика, которая в остальные дни чувствует себя неуютно в толпе, ей нечего смотреть, слушать и нечего обсуждать с окружающими. На «Букете» все как-то пасторально. Все что происходит на сцене и перед ней вызывает эстетический восторг: музыка, которую не услышишь с экрана ТВ, люди с умными лицами, одетые по-городскому и чертовски привлекательно. Тут не встретишь самку с силиконовыми губами, зато присутствует масса женщин привлекательных во всем.

Сюда не обязательно ходить все четыре дня «от звонка до звонка» - можно пресытиться прекрасным – тут оно в угрожающих дозах. Все происходит как-то «уютно, по-домашнему». И отсюда не хочется уходить, и мы не уйдем. Ибо это место вместе со всей Украиной охраняет киевская Оранта на куполе Софиевского собора.

День закрытия – самый яркий. Мы получили удовольствие, близкое к наркотическому экстазу от выступления джазового коллектива под предводительством крымского татарина Усеина Бекирова. Чертовски хороши были представления в «Хлебной». Впечатлил фильм с историей прославленного киевского фотографа который так и называется «Гляделов». Саша снимает войну, наркоманов, бездомных и страдающих людей по всей планете всю жизнь. Помню, как мы с товарищем из газеты «Украина молода», где публиковался Гляделов, рвались в Приднестровье, где тот получил свое первое ранение. В фильме об этом не слова. Зато там – про историю Гляделова и нашей страны с 2014 года – про Илловайск и по сей день. Сашу снова ранили, но он снова на ногах и с неизменной камерой на шее. Я бы крутил это кино во всех кинотеатрах и по всем каналам. Но авторы фильма пока не знают о судьбе своего творения. Зато его можно было увидеть на «Букете» до выхода на большой экран.

Приятно сидеть на стульчике, слушать Алексея Когана, представляющего музыкантов (присутствие последнего уже есть маркер: вы находитесь в приличном месте). Впервые довелось увидеть электронный саксофон и восторгнуться его неземным звучанием; наблюдать, как легкий ветерок разбрасывает с пюпитров нотные листы оркестрантов… Чертовски хорошо!

За все это киевляне и не только обязаны кланяться нашей армии и Евгению Уткину с «Мастер-классом» под предводительством его супруги. Удивляет одно: как даже в нынешнее лихолетье им удается это и почему никто более из нынешней бизнес-элиты не решился организовать что-то подобное. Возможно потому, что слово «элита» в этой фразе лишняя. Но, судя по живучести и популярности «Букета» не все потеряно, тяжко больная украинская культура имеет шанс на спасение.