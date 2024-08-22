Госдет США предсказывает мощный удар по Украине и призывает американцев покинуть нашу страну

22 августа 2024 | 11:43

Государственный департамент США располагает информацией о том, что РФ наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни, говорится в предупреждении о безопасности, размещенном на странице посольства США в Украине в четверг утром.



"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно рекомендует гражданам США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", - говорится в сообщении.



При этом в посольстве отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины "крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения". "Гражданам США следует сохранять бдительность и принимать соответствующие меры для повышения осведомленности о безопасности", - указывается в предупреждении.