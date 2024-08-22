ТЕМА

Госдет США предсказывает мощный удар по Украине и призывает американцев покинуть нашу страну

22 августа 2024 | 11:43


Государственный департамент США располагает информацией о том, что РФ наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни, говорится в предупреждении о безопасности, размещенном на странице посольства США в Украине в четверг утром.

"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США настоятельно рекомендует гражданам США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", - говорится в сообщении.

При этом в посольстве отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины "крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения". "Гражданам США следует сохранять бдительность и принимать соответствующие меры для повышения осведомленности о безопасности", - указывается в предупреждении.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 