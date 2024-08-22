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Госдет США предсказывает мощный удар по Украине и призывает американцев покинуть нашу страну
22 августа 2024 | 11:43
Государственный департамент США располагает информацией о том, что РФ наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни, говорится в предупреждении о безопасности, размещенном на странице посольства США в Украине в четверг утром.
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