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Десять найпопулярніших страв з усього світу
24 августа 2024 | 00:27
Світ кулінарії різноманітний і багатий, кожна культура приносить свої унікальні смаки та традиції. Відповідно кожному гурману вдасться підібрати страву на свій смак та сповна нею насолодитися. В цьому легко переконатися на прикладі меню популярної піцерії Києва MonoPizza — ознайомитися з ним вдасться за посиланням https://kyiv.monopizza.com.ua/. Розглянемо кращі страви світу детальніше.
Піца
Піца — це італійська страва, яка стала улюбленою в багатьох країнах. Тонке тісто, покрите томатним соусом, сиром і різноманітними начинками, такими як пепероні, гриби чи анчоуси, робить піцу неймовірно смачною та універсальною.
Суші
Суші — це візитна картка японської кухні. Комбінація свіжої риби, рису та морських водоростей, подана із соєвим соусом, васабі та імбирем, робить суші справжнім делікатесом.
Тако
Тако — це мексиканська страва, яка реалізована у вигляді тортильї з різноманітними начинками. Це може бути м'ясо, риба, боби, овочі та сир. Тако часто доповнюють сальсою, гуакамоле та сметаною.
Карі
Карі — це індійська страва, яка готується з м'яса або овочів, з додаванням пікантного соусу з різноманітними спеціями та травами. Кожен регіон Індії має свої унікальні рецепти карі.
Гамбургер
Гамбургер — символ американської кухні. Це котлета з яловичини, вкладена в булочку і доповнена різними начинками, такими як сир, салат, помідори, цибуля та соуси.
Паста
Паста — ще одна італійська страва, яка підкорила весь світ. Вона передбачає різноманітні варіації макаронів у поєднанні з оригінальними соусами та варіативними начинками
Фо бо
Фо бо — це традиційний в'єтнамський суп з яловичини або курки, локшини та ароматного бульйону, приправлений свіжими травами та спеціями.
Паелья
Паелья — це іспанська страва, яка складається з рису, шафрану, морепродуктів або м'яса, овочів і спецій. Паелья відома своїм насиченим смаком і яскравим виглядом.
Том ям
Том ям — це гострий тайський суп із креветками, лемонграсом, лаймом, рибним соусом та чилі. Ця страва відома своїм насиченим і екзотичним смаком.
Чізкейк
Чізкейк — це десерт, що складається з основи з печива та кремоподібної сирної маси, часто з додаванням ягід або шоколаду. Цей десерт популярний у всьому світі.
Кожна з цих страв відображає унікальні культурні традиції та смаки своїх країн, і всі вони заслуговують на те, щоб їх скуштували.
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