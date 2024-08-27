ТЕМА

Украина теперь сможет кошмарить рашистов и за Уралом

27 августа 2024 | 15:41

Зеленский: Было положительное испытание нашей первой баллистической ракеты.


Вероятно речь о украинской разработке «Гром-2»( аналог российского «Искандер-М»). На фото сама баллистическая ракета и ее приблизительные характеристики. Следует отметить, что с принятием на вооружение баллистической ракеты Украина получит мощное средство поражения для атаки инфраструктурных объектов .

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