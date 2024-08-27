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Украина теперь сможет кошмарить рашистов и за Уралом
27 августа 2024 | 15:41
Зеленский: Было положительное испытание нашей первой баллистической ракеты.
Вероятно речь о украинской разработке «Гром-2»( аналог российского «Искандер-М»). На фото сама баллистическая ракета и ее приблизительные характеристики. Следует отметить, что с принятием на вооружение баллистической ракеты Украина получит мощное средство поражения для атаки инфраструктурных объектов .
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