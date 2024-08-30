На России присоединились к травле "Телеграмм"

5. Козленок Колин стоит на спине осла по имени Дженни в парке Йоркшира в Брэнтоне. (JESSICA RIEDERER / CATERS)

Перекопский был учредителем в двух недействующих компаниях. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках, причиной стали непредоставление налоговой декларации, неисполнение требования об уплате задолженности.

Российская налоговая служба приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой и сервиса "БИР-Аналитик".