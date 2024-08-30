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На России присоединились к травле "Телеграмм"
30 августа 2024 | 09:24
Российская налоговая служба приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой и сервиса "БИР-Аналитик".
Перекопский был учредителем в двух недействующих компаниях. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках, причиной стали непредоставление налоговой декларации, неисполнение требования об уплате задолженности.
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