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Как нардеп Продивус руководил Ровенщиной и контролировал янтарные прииски
02 сентября 2024 | 09:10 , ТЕМА
Об этом криминальном герое доводилось писать в далеком 2014 году. Со свержением банды Яныка и подельников Саши-Стоматолога, контролировавших нелегальную добычу янтаря в Полесье, этот вид бизнеса остался бесхозным. Для передела собственности немедленно выдвинулся тогдашний БЮТовец Продивус с боевиками. Это была славная битва! А потом про янтарный беспредел возопил свежеиспеченный министр внутренних дел Аваков и добился-таки ввода в Полесье бойцов Нацгвардии. Бойцы завезли помпы, установили их в полковых палатках и начали мыть… Продивус был теневым хозяином Ровенщины. Об этом на записях Мельниченко докладывал Кучме еще министра Кравченко. Сегодняшний его статус неизвестен. Ссылку на нашу статью десятилетней давности приведем в конце текста, а начнем с фабулы недавнего решения суда по событиям того периода.
Кузнецовский городской суд Ровенской области признал 11 граждан виновными в террористическом акте. Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на приговор от 16 августа.
Фактически все фигуранты с лихвой отсидели свое под следствием. Некоторым из них назначена конфискация имущества. Но мы-то понимаем, что все, что можно было арестовать, за десять лет выведено из собственности обвиняемых. Одним словом, через десять лет судебная гора родила мышь…
А вот здесь вы обнаружите наш анализ ситуации с нелегальной добычей янтаря, существовавшей дестяь лет назад.
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