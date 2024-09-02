Как нардеп Продивус руководил Ровенщиной и контролировал янтарные прииски

02 сентября 2024 | 09:10 , ТЕМА

Об этом криминальном герое доводилось писать в далеком 2014 году. Со свержением банды Яныка и подельников Саши-Стоматолога, контролировавших нелегальную добычу янтаря в Полесье, этот вид бизнеса остался бесхозным. Для передела собственности немедленно выдвинулся тогдашний БЮТовец Продивус с боевиками. Это была славная битва! А потом про янтарный беспредел возопил свежеиспеченный министр внутренних дел Аваков и добился-таки ввода в Полесье бойцов Нацгвардии. Бойцы завезли помпы, установили их в полковых палатках и начали мыть… Продивус был теневым хозяином Ровенщины. Об этом на записях Мельниченко докладывал Кучме еще министра Кравченко. Сегодняшний его статус неизвестен. Ссылку на нашу статью десятилетней давности приведем в конце текста, а начнем с фабулы недавнего решения суда по событиям того периода.

Кузнецовский городской суд Ровенской области признал 11 граждан виновными в террористическом акте. Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на приговор от 16 августа.



Событие произошло 9 мая 2014 года в период с 7 до 9 утра. Около 100-150 человек в военной форме устроили стычку с местными жителями на месте добычи янтаря возле села Алексеевка в урочище Гальбин Ровенской области. Нарушители применили огнестрельное оружие, стреляя в воздух и по автомобилям. В частности, обстреляли автомобиль, на котором ехали трое местных жителей. Людей вытащили из машины и избивали ногами, причинив им легкие и средней тяжести телесные повреждения.



Как рассказывал очевидец, один из нападавших предложил местным жителям добывать совместно янтарь, распределяя доход 50 на 50. Люди на это не соглашались.



Ни о чем не договорившись, нападавшие на автомобилях покинули место происшествия. Но через полтора часа у них произошла аналогичная стычка в селе Страшево. Несколько местных жителей перекрыли дорогу, чтобы выяснить, что нужно незнакомцам и не дать им убежать до приезда полиции. В дальнейшем полиция задержала часть приезжих и забрала у них оружие.



Всего изъяли 15 единиц разного вида огнестрельного оружия, магазины к нему, 563 патрона, а также два раскладных ножа, раскладную металлическую палку с пружиной, три бронежилета.



Инициатором поездки считается Вячеслав Стасюк, являвшийся помощником нардепа 6 созыва от ВО «Батькивщина» Евгения Добряка. В судебном заседании он говорил, что якобы ездил на место происшествия, чтобы по просьбе знакомого осветить факт незаконной добычи янтаря, а оружие возил в машине со времен Майдана ради собственной безопасности. С собой они привезли съемочную группу двух журналистов, чтобы те сняли сюжет для телевидения. Он лично заплатил журналистам 5000 гривен за день их работы. Также в это же время его познакомили с интересовавшимся янтарем народным дерпутатом от Партии регионов Владимиром Продивусом.



Стасюк не признал себя виновным и утверждал, что участия в схватке не принимал.



Часть обвиняемых показали, что совместно уехали в Ровенскую область в охотничьи угодья для охоты. Но официально 8-9 мая 2014 года на территории Ровенской области охота не проводилась. Ни один пользователь охотничьих угодий в то время сезона охоты не открывал. Версия о поездке на охоту опровергается также видеозаписями с видеорегистратора, работавшего в машине, в которой ехали эти молодые люди. На записях слышно их общение по поводу перераспределения добычи янтаря в собственных интересах и вовлечение в этот процесс руководителей правоохранительных органов.



Действия обвиняемых квалифицировали как террористический акт. Стасюк считается одним из инициаторов преступления. Но суд учел его пенсионный возраст, значительное количество знаков отличия и наград, участие в волонтерской деятельности. Он имеет благодарности как председатель правления благотворительного фонда «Родное Полесье» от Управления государственной охраны Украины, от Командования 25 Батальона территориальной обороны ВСУ «Киевская Русь», награжден отличием Президента Украины «Золотое сердце», отличием Президента Украины — Крест Ивана Мазепы, поощрительным отличием МОУ — медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени, отличием МО Украины — медалью «За содействие Вооруженным Силам Украины», отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «За заслуги перед Вооруженными Силами Украины», награжден благодарностью Государственной пограничной службы. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Остальных десять обвиняемых, которым отводится роль исполнителей, приговорили к аналогичному наказанию.

Фактически все фигуранты с лихвой отсидели свое под следствием. Некоторым из них назначена конфискация имущества. Но мы-то понимаем, что все, что можно было арестовать, за десять лет выведено из собственности обвиняемых. Одним словом, через десять лет судебная гора родила мышь…

А вот здесь вы обнаружите наш анализ ситуации с нелегальной добычей янтаря, существовавшей дестяь лет назад.