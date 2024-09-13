2-3 недели третий год

13 сентября 2024 | 08:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

Слушаю главного краснобая и словоблуда Банковой Михаила Подоляка: «Нам нужна победа, только это спасет Украину». Мы это слышим третий год. Но никто толком не объясняет что означает наша победа. Свержение путинского режима? Совершенно очевидно уже – это не актуально. Выйти на рубежи 1991 года? Крайне сомнительно… Перевести войну на территорию россии, уничтожить их нефтепереработку, энергосистему, довести до коллапса экономику: это звучало оптимистично и духоподъёмно в начале войны, очень наивно сегодня.

Все возликовали разрешению британцев бить их ракетами по территории врага, аналогичное решение США вероятно на подходе. Это стало ответом на предоставление Ираном нескольких сотен ракет, которые полетят на нашу территорию, которая простреливается тотально. Мы способны уничтожить экономику и военную мощь рашистов? Берем самое оптимистичное число ракет, которые нам предоставит Запад, прикидываем сколько может долететь до цели, сопоставляем с числом целей в радиусе поражения. Пусть Подоляк уточнит: случится ли после этого победа, сколько объектов врага уцелеет там – за Уралом.

Был неплохой козырь для мирных торгов: кусок Курской области. Вчера по нашему контингенту на Курщине враг нанес ощутимый удар. И откуда! Именно с того участка, где вражеские войска были прижаты ЗСУ к реке Сейм. Нам две недели крутили кино с кадрами уничтожения сначала мостов, а позже – понтонов. Вот-вот и мы возьмем в плен отрезанную группировку и захватим еще часть Курщины. Но вдруг именно с этого участка началось наступление механизированных колонн рашистов. Откуда они взялись, чем заправлялись, почему их не сожгли в котле? Все ведь так просто: войска окружены, коммуникации отрезаны… Оказывается, не просто. Война – это наука, нам неведомая. Так к чему были эти камлания про «2-3 недели», за которые мы одержим пусть локальную, но победу над врагом?

Песнь про 2-3 недели, за которую народ так невзлюбил Арестовича, была актуальна в начале войны, когда число входящих данных было минимально, неопределенность – максимальна. Я сам считал, что война путиным проиграна по одной простой причине: экономика россии не сопоставима с мощью Запада. Но, как оказалось, Запад не так силен, его ВПК в плачевном состоянии, а его решимость финансировать нашу скорейшую победу значительно преувеличена. Если россия может не напрягаясь, тратя 6% ВВП, воевать, мы при максимальном напряжении сил и при поддержке партнеров лишь отчаянно сопротивляемся.

Фактически Запад дает понять: ребята, вы заплатите за свою слабость, бедность и неподготовленность к войне: мы не дадим большего. Теплится робкая надежда на некий кульбит Трампа, если ему повезет легитимно на этот раз захватить Капитолий. Но это вряд ли: США находится в очень плохой кондиции – там кандидаты в президенты дебатируют судьбу кошек, которых жрут ненасытные эмигранты. Украина почти не упоминается – мало кто из налогоплательщиков отличит ее от Уганды.

Идеологам, прости господи, с Банковой пора уже менять репертуар, который они крутят с начала войны. Нужны свежие идеи и концепции. Вам есть что предложить обществу кроме очередной серии «Форума мира» с Ермаком в центре коллективного фото участников? Есть у вас планы по спасению остатков страны и экономики кроме создания министерства по импорту украинцев на разрушенные территории? Буду с нетерпением ждать очередного эфира Михаила Подоляка.