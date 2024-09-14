В Раде подсчитали, сколько украинцев потеряли жильё в результате войны

14 сентября 2024 | 14:04

Около 4-х миллионов украинцев полностью или частично потеряли жильё в ходе боевых действий.

Об этом сообщили во Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав внутренне перемещённых лиц.

При этом там уточнили, что речь идет как об украинцах, чьи дома оказались на оккупированных территориях, так и о тех, чьи дома россияне уничтожили на территориях, подконтрольных Киеву.

По данным Института Киевской школы экономики, на январь 2024 года в Украине разрушено или повреждено более 250 тысяч жилых зданий.