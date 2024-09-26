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Bloomberg: США и ЕС готовят 50 миллиардов для Украины из замороженных активов РФ
26 сентября 2024 | 16:52
США и ЕС приближаются к соглашению о предоставлении Украине помощи на 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в ЕС.
По информации издания, США сообщили Европейскому Союзу, что готовы выделить 20 миллиардов долларов на масштабный пакет помощи Украине, если ЕС внесет изменения в свой режим санкций против России, сделав его более предсказуемым.
Даже если ЕС не изменит санкции, США все равно внесут вклад в запланированный пакет помощи на 50 миллиардов долларов, но меньшей суммой.
Группа семи (G7) в июне принципиально согласилась предоставить Украине безвозвратный заем, который будет погашен за счет прибыли, полученной от примерно 280 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка, большинство из которых находятся в Европе.
По словам американского чиновника, Вашингтон намерен полностью выполнить обязательства по 50 миллиардам долларов для Украины. Масштаб вклада США будет зависеть от того, какие гарантии ЕС сможет предоставить относительно того, что российские активы останутся замороженными.
ЕС в настоящее время работает над корректировкой санкций в отношении замороженных активов, чтобы их нужно было обновлять каждые 36 месяцев, а не каждые 6 месяцев, как требуют США.
Ожидается, что страны G7 завершат свои обязательства на министерской встрече 25 октября. Лидеры ЕС планируют обсудить поддержку Украины на саммите 17-18 октября.
Новый механизм помощи предусматривает выплату средств несколькими траншами, начиная с начала 2025 года. Эта помощь будет дополнительной к другим пакетам, включая финансовый план ЕС на 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов.
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