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В Укрзалізниці - раптова зміна голови
08 октября 2024 | 10:59
До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Про це повідомила пресслужба УЗ. Зазначається, що наглядова рада розгляне заяву найближчими днями та ухвалить всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур. Як повідомили джерела агентства "Інтерфакс-Україна", номінаційний комітет має відбутися у вівторок, 8 жовтня, і новим головою правління "Укрзалізниці" може стати Олександр Перцовський – член правління, який керує пасажирським напрямом УЗ на посаді директора філії "Пасажирська компанія".
Серед інших можливих кандидатів на посаду розглядають В'ячеслава Єрьоміна - операційного директора УЗ, члена правління, який відповідає за вантажну вертикаль, та Романа Черницького – колишнього директора з інфраструктури УЗ та ексочільника "Львівської залізниці".
За інформацією джерела, Лященко залишиться членом правління і продовжить координувати фінансовий напрям компанії.
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