Готуйте з американськими грилями як справжній професіонал

18 октября 2024 | 20:02

Приготувавши страву на цьому висококласному пристрої хоч раз, ви вже не захочете пропускати можливість насолодитися преміальним барбекю. Мова йде про легендарні грилі FireMagic, якими користуються навіть професійні кухарі з Нью-Йорка. Це сполучення новітніх технологій, стильного дизайну, інновацій, що робить грилі неймовірно привабливими та зручними у використанні.

FireMagic — надійний американський бренд преміальних грилів, відомий своєю якістю та інноваціями. Існуючи на ринку понад 80 років, компанія швидко здобула репутацію одного з найкращих виробників грилів у світі. Сьогодні цей американський бренд поєднує передові технології, високоякісні матеріали та виняткову продуктивність.

Американські барбекю-грилі FireMagic дозволяють відчути себе професіоналом, що впевнено керує процесом приготування, перетворюючи звичайні вечори з барбекю на справжнє свято. З ним ви зможете вразити ваших гостей, приготувавши їм неймовірно смачні, оригінальні страви, які будуть мати неповторний смак та аромат.

Що робить грилі FireMagic особливими?

Професійні газові грилі серії FireMagic Echelon обладнані датчиком температури всередині продукту, що значно полегшує процес смаження, адже ви легко можете контролювати ступінь готовності продукту. Кришки гриля має подвійні стінки з нержавіючої сталі — це надзвичайно міцний матеріал, але вона легко відкривається завдяки збалансованій системі. Газові грилі FireMagic оснащені вбудованим галогеновим підсвічуванням, яке автоматично вимикається при закритті ковпака і вмикається при відкритті. Також є світлодіодне підсвічування дисплея та ручок управління. Пальники з нержавіючої сталі забезпечують рівномірний розподіл тепла та високу температуру для ідеального обсмажування м'яса. Технологія Quantum Backburner використовує інфрачервоне випромінювання для швидшого приготування страв, що значно прискорює процес. Heat Zone Dividers — унікальні розподільники тепла, що дозволяють створювати кілька температурних зон для різних видів їжі.

Американські грилі FireMagic Echelon також мають вбудовану коптильню з окремим пальником, що робить процес приготування барбекю ще зручнішим. Все продумано до найменших деталей, щоб ви могли насолоджуватися приготуванням без зайвих зусиль та не витрачати на це багато часу. Завдяки довгостроковим гарантіям FireMagic, ви будете впевнені в якості цього продукту.