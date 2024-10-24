Байбутян освободился от призыва

Тело найдено на обочине возле его автомобиля "Тесла" с двумя огнестрелами - в спину и в голову. Убиенный занимался дорожным строительством, владел СТО, несколькими предприятиями, являлся директором дачного кооператива, в котором случился конфликт с захватом власти… А после начала войны возглавил ГО "Подразделение помощи правоохранительным органам" - так называемое ПСПО.

Тело найдено на обочине возле его автомобиля "Тесла" с двумя огнестрелами - в спину и в голову. Убиенный занимался дорожным строительством, владел СТО, несколькими предприятиями, являлся директором дачного кооператива, в котором случился конфликт с захватом власти… А после начала войны возглавил ГО "Подразделение помощи правоохранительным органам" - так называемое ПСПО.

Говорят, они же являются и посредниками между «клиентом» и ТЦК по «освобождению» от мобилизации. Но это только слухи, потому что никого за руку не схватили – претензий нет. Впрочем, месяц задержали заместителя председателя ГФ «ПСПО». Следствие считает, что за деньги тот обещал оформить удостоверение работника общественного формирования, имеющего неформальную бронь от мобилизации.

Говорят, они же являются и посредниками между «клиентом» и ТЦК по «освобождению» от мобилизации. Но это только слухи, потому что никого за руку не схватили – претензий нет. Впрочем, месяц задержали заместителя председателя ГФ «ПСПО». Следствие считает, что за деньги тот обещал оформить удостоверение работника общественного формирования, имеющего неформальную бронь от мобилизации.

Официально функции таких формирований - помощь полиции в патрулировании улиц во время комендантского часа. Однако, последние полтора года ПСПО в основном занимаются совместно с ТЦК «бусификацией». По неофициальной договоренности члены ПСПО не подлежат мобилизации. Они присутствуют в каждом патруле по отлову проклятых уклонистов.

Официально функции таких формирований - помощь полиции в патрулировании улиц во время комендантского часа. Однако, последние полтора года ПСПО в основном занимаются совместно с ТЦК «бусификацией». По неофициальной договоренности члены ПСПО не подлежат мобилизации. Они присутствуют в каждом патруле по отлову проклятых уклонистов.

Члены ПСПО носят военную униформу, только шевроны у них не армейские. Фактически это реинкарнация титушни. А что же полиция, чью функцию выполняют ПСПОшники? А она не справляется, у нее иные приоритеты: давеча накупили камер контроля скоростного режима TRUCAM на 800 тыщ баксов. А на каждую такую камеру требуется наряд дорожной полиции – борьба с нарушителями скоростного режима на дорогах – первоочередная задача в воюющей стране. И тут очень вовремя появились общественные помощники. Народ негодует произволом ТЦК, хотя в действительности уклонистов винтят титушки, а не военные.

Все это – свидетельство смычки ментов и военных с бандосами, МСЕК также входит в этот коллектив. По поводу мздоимства последних Зе собирал последний СНБО. Ох он лютовал, порядок требовал навести! На Хмельниччине даже прокурор в отставку подал, а вскоре после заседания СНБО в МСЕК Николаевщины обнаружили пакован долларов. Беспредел! Ждем, когда накроют МСЕК в городах-миллионниках.

Вот только делу это не поможет, просто ставки возрастут – за риск. А все потому, что система заточена под взятки – грех не взять, если у тех, кто шлет людей на войну слишком много прав и минимум контроля.

Предлагаю президенту посвятить следующее заседание СНБО наведению порядка в МВД и полиции. Чтобы патрульные по форме, а не титушня цеплялись к людям на улицах. А еще одно заседание СНБО должно рассмотреть личное дело главного цифровизатора и перспективного менеджера Федорова. Если Зе не знает (а он не знает), то я объясню: если максимально формализовать процесс мобилизации, все перевести в цифру, ограничив общение со всяческими клерками ТЦК, лишив тех права что-либо решать по своему усмотрению, создать условия, когда некому и незачем нести деньги – тогда прекратится «бусификация», председатели МСЕК и начальники ТЦК не смогут скупать недвигу и формировать элитные автопарки. Федорову следует покаяться, прекратить заниматься беспилотниками и заняться наконец первоочередным делом министерства, которое он возглавляет.

Пока этого не случилось, председатели МСЕК продолжат крепко спать на матрацах, набитых баксами, а ПСПО не щадя живота своего «помогать» полиции и ТЦК.

Незадолго до убийства Байбутяна его подразделение участвовало в боевых действиях против иных ПСПО за право помогать ТЦК в их многотрудной работе. Байбутянские бойцы взяли верх и проигравшие ОПГ лишились права работы с военкомами, а также иммунитета от призыва в ВСУ.