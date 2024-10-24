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Байбутян освободился от призыва

24 октября 2024 | 12:14 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мне уж давно рассказывают про участие титушек в процессе «бусификации». На днях слухи получили документальное подтверждение. Под Одессой в ночь на 18 октября убит бизнесмен Геннадий Байбутян.


 
Тело найдено на обочине возле его автомобиля "Тесла" с двумя огнестрелами - в спину и в голову. Убиенный занимался дорожным строительством, владел СТО, несколькими предприятиями, являлся директором дачного кооператива, в котором случился конфликт с захватом власти… А после начала войны возглавил ГО "Подразделение помощи правоохранительным органам" - так называемое ПСПО.
Официально функции таких формирований - помощь полиции в патрулировании улиц во время комендантского часа. Однако, последние полтора года ПСПО в основном занимаются совместно с ТЦК «бусификацией». По неофициальной договоренности члены ПСПО не подлежат мобилизации. Они присутствуют в каждом патруле по отлову проклятых уклонистов.
Говорят, они же являются и посредниками между «клиентом» и ТЦК по «освобождению» от мобилизации. Но это только слухи, потому что никого за руку не схватили – претензий нет. Впрочем, месяц задержали заместителя председателя ГФ «ПСПО». Следствие считает, что за деньги тот обещал оформить удостоверение работника общественного формирования, имеющего неформальную бронь от мобилизации.
Члены ПСПО носят военную униформу, только шевроны у них не армейские. Фактически это реинкарнация титушни. А что же полиция, чью функцию выполняют ПСПОшники? А она не справляется, у нее иные приоритеты: давеча накупили камер контроля скоростного режима TRUCAM на 800 тыщ баксов. А на каждую такую камеру требуется наряд дорожной полиции – борьба с нарушителями скоростного режима на дорогах – первоочередная задача в воюющей стране. И тут очень вовремя появились общественные помощники. Народ негодует произволом ТЦК, хотя в действительности уклонистов винтят титушки, а не военные.
Все это – свидетельство смычки ментов и военных с бандосами, МСЕК также входит в этот коллектив. По поводу мздоимства последних Зе собирал последний СНБО. Ох он лютовал, порядок требовал навести! На Хмельниччине даже прокурор в отставку подал, а вскоре после заседания СНБО в МСЕК Николаевщины обнаружили пакован долларов. Беспредел! Ждем, когда накроют МСЕК в городах-миллионниках.
Вот только делу это не поможет, просто ставки возрастут – за риск. А все потому, что система заточена под взятки – грех не взять, если у тех, кто шлет людей на войну слишком много прав и минимум контроля.
Предлагаю президенту посвятить следующее заседание СНБО наведению порядка в МВД и полиции. Чтобы патрульные по форме, а не титушня цеплялись к людям на улицах. А еще одно заседание СНБО должно рассмотреть личное дело главного цифровизатора и перспективного менеджера Федорова. Если Зе не знает (а он не знает), то я объясню: если максимально формализовать процесс мобилизации, все перевести в цифру, ограничив общение со всяческими клерками ТЦК, лишив тех права что-либо решать по своему усмотрению, создать условия, когда некому и незачем нести деньги – тогда прекратится «бусификация», председатели МСЕК и начальники ТЦК не смогут скупать недвигу и формировать элитные автопарки. Федорову следует покаяться, прекратить заниматься беспилотниками и заняться наконец первоочередным делом министерства, которое он возглавляет.
Пока этого не случилось, председатели МСЕК продолжат крепко спать на матрацах, набитых баксами, а ПСПО не щадя живота своего «помогать» полиции и ТЦК.
Незадолго до убийства Байбутяна его подразделение участвовало в боевых действиях против иных ПСПО за право помогать ТЦК в их многотрудной работе. Байбутянские бойцы взяли верх и проигравшие ОПГ лишились права работы с военкомами, а также иммунитета от призыва в ВСУ.
Что теперь произойдет с осиротевшими бойцами победившей стороны – сложно предположить. Можно утверждать с уверенностью одно: Байбутян на войну не пойдет.


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