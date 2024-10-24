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Байбутян освободился от призыва
24 октября 2024 | 12:14 , Олег Ельцов. ТЕМА
Мне уж давно рассказывают про участие титушек в процессе «бусификации». На днях слухи получили документальное подтверждение. Под Одессой в ночь на 18 октября убит бизнесмен Геннадий Байбутян.
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