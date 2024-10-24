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Прокурорам и судьям зарплаты повысят, учителям и медикам - нет
24 октября 2024 | 15:05
На увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. Повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, которая посетила рабочую группу бюджетного комитета Верховной Рады.
По ее данным, средняя зарплата учителя — 12 тысяч гривен, а прокурора - 68 тысяч гривен.
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