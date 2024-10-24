Прокурорам и судьям зарплаты повысят, учителям и медикам - нет

24 октября 2024 | 15:05

На увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. Повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, которая посетила рабочую группу бюджетного комитета Верховной Рады.

По ее данным, средняя зарплата учителя — 12 тысяч гривен, а прокурора - 68 тысяч гривен.



Прокуроры апеллируют к росту прожиточного минимума, который не менялся с 2021 года, а судьи — к необходимости ввести выплату премий судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц, потому что “из-за низкой зарплаты никто не хочет работать в местных судах”.



В то же время медикам и педагогам зарплаты не повысят, потому что “министры не смогли защитить свою позицию”.



“Например, Оксен Лисовый (министр образования) выступает в роли человека, понимающего, что у государства нет средств и говорит о том, что как только появятся ресурсы, выплаты педагогам будут пересмотрены”, — заявила Южанина.



Напомним, ранее министр образования Лисовый говорил, что у государства нет средств на повышение зарплат учителей. Для увеличения заработной платы всем работникам образования дополнительно потребуется 270 миллиардов гривен финансирования.