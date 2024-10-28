Проваленная украинизация

Вы спросите: а почему не с 2014, а почему не с 1991-го? Я не знаю. Этого не знают, очевидно, и наши культурные начальники, потому что культурой все это время руководили рагули и коммерсанты от искусств – весь этот непобедимый батальон поплавских.

Вы спросите: а почему не с 2014, а почему не с 1991-го? Я не знаю. Этого не знают, очевидно, и наши культурные начальники, потому что культурой все это время руководили рагули и коммерсанты от искусств – весь этот непобедимый батальон поплавских.

Но вдруг и совершенно неожиданно для властей началась большая война. Бойцы культурного фронта решили продемонстрировать свою непобедимость и решительность. Начали с переименований и снесений. Черт бы с теми памятниками Ленину и чекистам. Никакой культурной ценности они не представляют. Посмеялись и забыли про Ленина, которому оторвали голову и прикрутили голову Шевченко в селе Корец – народу нужны идолы. Но какого лешего вы зашельмовали очень киевского писателя Булгакова? Да за одно только «Собачье сердце» им следует гордиться и всюду клеить лейбл «Bоrn in Ukraine». Не так много культурных столпов известны в мире под украинским брендом.

На каком основании у одесситов решили отнять бюст ИХ Пушкина, созданный на ИХ деньги, установленный в ИХ городе? И ведь хороший бюст – не ленинская поделка…

Почему коренные киевляне вдруг почувствовали себя в родном городе приезжими, путаясь в названиях улиц? Волею украинизаторов вдруг взяли и переименовали мегополис до самого глухого переулка. От этого он стал более украинским?

Когда переименовывать стало нечего, гиперактивные украинизаторы проявили чудеса изобретательности дабы развить, продолжить и загубить вобщем-то правильное начинание. В учебных заведениях запретили разговаривать на вражеском языке даже на перемене. Это напомнило мне историю гимназии, в которой учились дочери. Как-то узнал от младшей, что им на переменах запрещают подходить к окнам. Причина очень уважительная: на окнах висели очень красивые чистенькие занавески. А поскольку в гимназию директор сильно любила приглашать всяческих дипломатов и лучших людей города, то все педусилия были направлены на поддержание гимназии в образцово-показательном порядке. Правда учебный процесс был организован из рук вон плохо, талантливые педагоги изгонялись. Зато повсюду занавески блистали девственной чистотой!

Министр Кремень грозит пальчиком: слишком много в стране латентных ватников – отныне украинизация будет жесткой, непримиримой. Мне вообще не ясно как подобные термины могут употребляться, когда речь идет о культуре. Но, кажется, начальники от культуры считают, что насаждение всего украинского зиждется на праве силы чиновника: все запрещать, за неповиновение сурово карать. Так победим!

В их разумении все очень просто: я – украинский чиновник, на которого «возложено», который «наделен». И чем активнее я буду искоренять и бороться – тем выше мой чиновничий «кипиай». В итоге это приводит к отторжению самой идеи, доведенной идиотами до абсурда. Так случилось с Ириной Фарион, требовавшей бойцов на фронте говорить и матюкаться по-украински. Все это форсирование ненависти к русскоязычным согражданам, ко всему чуждому и просто непонятному передается обществу. И как финальный аккорд – расстрел юным патриотом и националистом «неправильной» украинизаторши Фарион.

Жизнь сложна, в ней много нюансов и локомотив дерусификации не должен нестись на всех парах по прямому как рельсы пути. Мне довелось быть свидетелем, как дежурный врач больницы визжал на 80-летнюю старуху, обратившуюся к нему на русском: «Я вашої собачої мови не розумію!!» Я провел воспитательную работу с этим борцом за языковую чистоту в белом халате, едва удержавшись от членовредительства. Не потому, что я против украинского языка. Но дышащая на ладан старуха, всю жизнь говорившая на русском, не обязана переходить на украинский, а те, кто предъявляет ей претензии по меньшей мере идиоты.

Но простым людям чужды нюансы, они любят незатейливые решения. Не станем их винить. Однако идиотизм в любом, в том числе языковом вопросе, не должен становиться государственной политикой. Здесь требуются вдумчивые решения. Планы украинизации должны непременно включать раздел «не навредить», «не опошлить», «не унизить гражданина», какому бы языку он не отдавал предпочтение.

Запреты и наказания должны занять последнюю строчку в планах украинизации. Нужно создавать государство для человека, а не наоборот. Дайте повод гражданину гордиться своей страной и своими чиновниками – тогда все дружно заговорят на украинском. Вкладывайте деньги в культуру, а не в шароварщину, отнимите наконец дворец на Банковой у Союза писателей и на эти деньги раздавайте гранты для талантливых деятелей национальной культуры – и украинский будет звучать чаще, в том числе на школьных переменах.

Увы, в разумении начальников от культуры украинизация – это бесконечные фестивали еды, хороводы, казацкие скачки и мастер-классы по изготовлению лялек-мотанок. У нас фактически закончились фестивали высокого искусства: народу это не интересно, а государство никак не подтягивает уровень населения к высокому. А ведь это и есть основная его задача. Все, что сегодня отыщешь на афишах – это коммерчески окупаемая попса, далекая от культуры. И если безголосый мальчик или длинноногая девочка поют на английский лад по-украински – это не есть украинская культура.

Политики во власти активно пользуются услугами пиарщиков и политтехнологов для поддержания своего рейтинга. Но эти технологии не востребованы при продвижении украинской культуры. Поэтому можно прийти на бесплатный концерт на Софиевской площади в Киеве оперных звезд с Украины, выступающих на европейских площадках, на котором собралось от силы пара сотен слушателей. Зачем такое рекламировать, это ведь не боевой гопак и не фестиваль борща – на этом рейтинге не сделаешь, кассу не соберешь…

С каждой новой инициативой диких укринизаторов у нормального человека зреет отторжение – не потому, что цель ложная, а потому что пути ее достижения – идиотские. Не хочется маршировать в одном строю с кретинами.