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Менты экспериментировали с проститутками за деньги
31 октября 2024 | 09:34
В Киеве четверо полицейских несколько раз за деньги занимались сексом с проститутками в качестве следственных экспериментов, чтобы накрыть бордель.
Об этом говорится в приговоре Днепровского райсуда Киева от 23 октября, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Подозреваемыми по делу проходят гражданка Грузии и две украинки. Они организовали бордель, где проститутки оказывали сексуальные услуги клиентам. Все подозреваемые занимались подбором девушек, поиском клиентов и администрированием. За это проститутки отдавали им часть своего заработка.
С сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды занимался сексом с проститутками и заплатил за это 4500 гривен. В ноябре 2022 еще один представитель полиции воспользовался услугами проституток, заплатив за это 1600 гривен. А в январе 2023 года еще два правоохранителя провели следственные эксперименты и занялись сексом с проститутками. За это они заплатили 2000 и 5000 гривен.
После этого подозреваемых задержала полиция.
На суде женщины отрицали свою вину и утверждали, что не были сутенерами, а только рядовыми секс-работницами. Две из них обвинили полицию в мести:, мол, правоохранители предлагали работать на них, однако женщины отказались.
"Указала, что данное обвинение считает безосновательным и "местью", поскольку она отказалась от предложения работников полиции "платить им" и устроить порностудию в принадлежащих ей помещениях", - засвидетельствовала одна из обвиняемых.
Суд проанализировал материалы дела и признал всех трех женщин виновными по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им дали по 4 года лишения свободы.
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