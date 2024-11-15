ТЕМА

Китай создал летающую мину, способную атаковать авиацию

15 ноября 2024 | 11:14

Мина расставляется на маршрутах движения танков и другой бронированной техники противника.


 Встроенные датчики позволяют автоматически обнаруживать и распознавать цель, а при достижении заданной дистанции мина взлетает при помощи несущих винтов и атакует цель. Появление таких мин означает переход от традиционного пассивного вооружения к интеллектуальным боеприпасам.

В ходе боевых действий мины можно развёртывать различными способами,  вручную, с помощью артиллерии, тактических ракет и самолётов, образуя временные минные поля для остановки быстропродвигающегося противника.

Мина также может противодействовать армейской авиации, атакуя вертолеты в воздухе.



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