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Полтавский депутат и застройщик разбился в Тунисе

15 ноября 2024 | 11:38

В Тунисе в ДТП погиб известный полтавский застройщик, владелец Novos Development Group Игорь Сирык. Также он был депутатом Полтавского областного совета трех созывов. О смерти бизнесмена сообщает сайт Полтавского облсовета.


Отмечается, что Сирык избирался депутатом Полтавского облсовета трех созывов: пятого (2006-2010 годы), шестого (2010-2015 годы) и седьмого (2015-2020 годы). В течение последнего созыва он возглавлял постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, строительства, транспорта и связи. Депутат представлял партию "Батькивщина".

Сирыку было 55 лет. Как он в презывном возрасте оказался за границей - Полтавский облсовет не сообщает.



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