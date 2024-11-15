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Стерненко вывел больше миллиона долларов и скупал авто с землей
15 ноября 2024 | 12:00
Сергей Стерненко за годы полномасштабной войны вывел со своих криптокошельков, на которые он собирал, как заявлялось, помощь на армию, более миллиона долларов. Кроме того, он и члены его семьи покупали недвижимость и автомобили.
По данным источников, с одного криптосчета, на который Стерненко собирал деньги, на один и тот же кошелек в криптобирже Binance было выведено 1,015 млн USDT (курс примерно равен курсу американского доллара), а с другого криптосчета на ту же криптобиржу 350,75 тысяч USDT.
Также Стерненко собирает пожертвования на свои счета в украинских банках. При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал получение доходов (средств) в размере 44,61 млн.грн. Из них: в 2022 году - 18,68 млн.грн.; в 2023 году - 25,93 млн.грн.
По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN.
На имя Стерненко этот автомобиль был зарегистрирован 11.01.2023. Стоимость по договору купли-продажи 950 000 грн (средняя рыночная стоимость - 1,3 млн).
На имя Натальи Усатенко автомобиль был зарегистрирован 20.12.2023 года. По договору он был приобретен всего за 70 тысяч гривен, что многократно ниже рыночной стоимости.
По данным источников, обоими автомобилями Стерненко и Усатенко пользуются лично.
Отец Стерненко Вячеслав, согласно данным реестров, в июле 2024 года купил земельный участок в 4,5011 га в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Что касается родителей Натальи Усатенко, то, по информации источников, ее родители проживают в Горловке, на захваченной РФ территории Донецкой области. На подконтрольной Украине территории последний раз они были ещё до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращались. В августе 2023 года мать Усатенко публиковала фото в соцсети Одноклассники из крымской Алушты.
Напомним, сам Сергей Стерненко был фигурантом нескольких уголовных дел.
И, по данным источников в правоохранительных органах, в период з 24.04.2018 по 16.09.2021 он стоял на учете в Одесском РУП No 1 ГУНП в Одесской области как лицо, причастное к сбыту наркотиков.
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