ТЕМА

Подоляк передумал создавать атомную бомбу

15 ноября 2024 | 12:05

Создание ядерной бомбы в Украине существенно не изменит ситуацию на фронте, а потому и заниматься этим смысла нет. Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.


По его словам, если бы ядерное оружие могло изменить ситуацию, на риск его создания можно было бы пойти, несмотря на все "юридические и репутационные сложности".

"Но это точно не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта", - сказал Подоляк.

Влияют на ситуацию на фронте количество оружия, дальнобойность и наличие всех неформальных разрешений на использование вооружений, добавил Подоляк.



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