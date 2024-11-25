Ридли Скот, опередивший свое время

Я, конечно, не Ридли Скот, но тоже уловил эту тенденцию, заметив как-то на улице мужчинку лет 30, увлеченно читавшего при ходьбе толстую книжку. Тут же вспомнил школьные годы, когда ужасно не хотелось идти в школу, потому что в книжке во всю разворачивались события. Приходилось опаздывать на уроки, по дороге читая, а потом получая записи в дневник «Читал на уроке художественную литературу». Правда, мне тогда была раза в два меньше годков, чем дяде, которого я к своему удивлению поймал с книжкой на улице. Сейчас книгочеи – редкий вид.

Очень мне стало интересно: что же могло так увлечь 30-летнего ценителя словесности? Взглянул на обложку и обомлел. Половозрелая особь увлеченно читала детскую сказку «Гарри Потер». Тут я вслед за Скотом догадался, что население скатывается в детство – его интересуют все эти ковры-самолеты, скатерти-самобранки, летающие метлы Нимбус и корни Мандрагора. Долой нудный реализм! В этой жизни все должно появляться по щучьему велению – само собой, как по мобильному телефону: не понятно как, но очень удобно.

Я не знаю почему человечеству захотелось отказаться от достижений минувших поколений: от всей этой непопулярной сегодня классической литературы, живописи, чем вдруг стал плох классический кинематограф. И ведь те, кто восторгается поделками Ридли Скота, вряд ли смотрели или посмотрят бондарчуковские «Ватерлоо» или «Войну и мир», британского «Лоуренса Аравийского» и еще целый набор из коллекции британского исторического кино. Ведь еще недавно кинематограф был не картонным: сюжеты, игра актеров – все было по-взрослому…

Зря многим нынешним ценителям не понравился «Гладиатор-2». Постаревший Скот не утратил нюха, просто он немного поспешил со своим прогнозом и снял фильм для совсем уж инфантильного зрителя. Человечество тупеет на глазах, но темпы отупения и потери вкуса все же медленнее, чем на «шкале Скота». Голливудский мэтр просто опередил свое время – его фильм наверняка «зашел» бы аудитории году этак в 2030-м, как сегодня заходят все эти «Дюны» и «Властелины колец».

Тупое кино было всегда, но оно не было мейнстримом. Вчерашний мейнстрим сегодня в разряде «авторского», «фестивального», то есть не популярного и не кассового. В конце-концов, мне безразлично что там снял Ридли Скот и насколько опошлились вкусы народных масс. Печалил то, что всеобщее отупение от сытости проявляется и в прочих сферах. Хотелось бы побеседовать с капитанами реальной экономики: как у них дела с набором персонала? Инженеры, технологи, специалисты по наладке оборудования способны сегодня решать те же задачи, что и их предки? Человечество справляется с поддержанием технологического уровня 50-летней давности? А на Луну слетать человек сегодня может?