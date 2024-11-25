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Ридли Скот, опередивший свое время
25 ноября 2024 | 07:52 , Олег Ельцов. ТЕМА
Киноманы гудят, обсуждают «Гладиатор-2». Говорят, сиквел много хуже первого фильма, Скот уж не тот… Честно признаюсь: не смотрел. А если совсем честно – ни за что смотреть не буду. Но рискнул познакомиться с шедевром 24-летней давности: 5 «Оскаров» за одного «Гладиатора» - это вам не шуточки!
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26. 11. 2024 | 10:52 , Хавьер Милей и Лекс Фридман, перевод "Хвилі"
В ноябре 2023 года президентом Аргентины был избран Хавьер Милей - экономист, либертарианец и бывший рок-музыкант, известный своей яркой личностью и радикальными взглядами. Он пришел к власти на фоне тяжелейшего экономического кризиса: инфляция достигала 150% в год, почти половина населения жила в бедности. За первые месяцы правления Милей провел беспрецедентные реформы: резко сократил госаппарат, отменил тысячи регуляций, начал борьбу с инфляцией. Его методы вызывают ожесточенные споры, но первые результаты впечатляют - инфляция значительно снизилась, а рейтинг президента растет. В этом интервью Лексу Фридману Милей рассказывает о своем пути к власти, философии свободного рынка и борьбе с коррумпированным политическим истеблишментом. Представляем сокращенный и адаптированный перевод беседы.
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Ядерный опрос
22. 11. 2024 | 15:32 , Олег Ельцов. ТЕМА
По поводу недавнего удара по Днепру настроения украинских медиа однозначны: нас не сломить, путин зассыт (кстати, он вам лично рассказывал? – поделитесь источником уверенности), имеем право – и будем бить по раше из чего попало (о праве силы врага против нашего права на защиту предпочитают не упоминать). Подобные настроения братьев по перу в общем-то объяснимы: пиши про несгибаемый дух и героизм, про битву до победного конца, о том, что использовать ЯО путину запретили Китай и Индия (а что он им ответил – кто-то слышал?..) – будешь читаем и уважаем. В противном случае – ничего кроме обвинений в распространении пораженческих настроений и работе на Кремль.
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Помню, спросил у человека, близкого к одному из наших президентов: вот же прекрасная идея – и для страны полезная, и вполне реализуемая, и росту рейтинга поспособствует… Ну почему же проект не запустить?.. И человек сведущий поведал мне весть, повергшую в печаль и скорбь вселенскую: хороша идея, и президент о ней знает, и ее реализация рейтинг бы его повысила… Но! Нет у вождя нации возможности и времени претворить ее в жизнь. - Но как же, пусть поручит толковому менеджеру, есть ведь команда из надежных людей… - Никак нельзя перепоручать работу. Если он САМ не контролирует проект – значит тот непременно провалится!
Нарко
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У Древній Греції вино розбавляли водою. Лише «особи похилого віку», за тодішніми мірками – від 35-40 років, вживали не розбавлене. Річ в тім, що людина, її особистість – це не просто мозок із переплетінням нейронних зв’язків. Це так би мовити – наш процесор. А на нього без зупинки ллється всіляка «хімія» - гормони. Саме вони визначають роботу центрального процесору та ті команди, які від нього походять. Саме тому за тих самих обставин та сама людина ухвалює протилежні рішення – в залежності від кількості та якості гормонів, щойно «вколотих» в організм.
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