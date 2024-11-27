ТЕМА

Україна масово втрачає генералів

27 ноября 2024 | 16:17

Вочевидь війна погано позначається на здоров'ї генералітету.


За час повномасштабної війни за станом здоров’я (ВЛК) в запас звільнили 41 генерала, — «Радіо Свобода» з посиланням на Головне управління комунікацій ЗСУ

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